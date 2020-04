Tuttosport - A gennaio l'Inter provò lo scambio Vecino-Allan: ecco perchè l'affare non andò in porto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Vecino: "Alla fine, però, l’offerta giusta in grado di far capitolare l’Inter non è arrivata: dall’Inghilterra si sono sì interessati alcuni club al giocatore (Everton e Tottenham su tutti), ma solo per un prestito. In Italia, invece, l'Inter aveva provato a intavolare degli scambi con Milan e Napoli, con rispettivamente, Kessie e Allan, che però erano finiti in nulla di fatto. Anche in questo caso, ipotesi considerate non soddisfacenti. L’Inter, che dal giocatore avrebbe voluto ricavare del denaro, alla fine ha reintegrato Vecino a tutti gli effetti, dopo che il giocatore aveva anche ricomposto con il tecnico".