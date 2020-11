Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "A Castelvolturno è tornato il sereno, come sempre accade con le sfuriate made in Ringhio, e ieri il Napoli ha ripreso ad allenarsi ancora senza Hysaj e Rrahmani (positivi al Coronavirus), mentre Osimhen è alle prese con le terapie, il lavoro in palestra e da ieri anche in campo. Ospina, invece, continua ad allenarsi solo in palestra: la sua assenza contro il Rijeka è ormai certa e, probabilmente, anche domenica con la Roma"