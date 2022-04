"Tutti in vendita se al giusto prezzo": il messaggio del club apre a 7 cessioni

"Tutti in vendita se al giusto prezzo". E' questo il messaggio che il club ha fatto trapelare tramite alcuni suoi dirigenti. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport riferendosi agli scenari futuri del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

"E poi già si pensa al rinnovo della rosa. Come fatto trapelare da alcuni dirigenti si procederà a una pesante rivoluzione tecnica e molti giocatori, anche big, verranno ceduti. “Tutti in vendita se al giusto prezzo”: l’idea del club. A partire da Osimhen su cui volteggia l’Arsenal e non solo. Koulibaly è seguito non solo in Premier o dal Psg. Zielinski piace al Bayern e Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna. E pure Malcuit , Petagna e Ounas lasceranno la Campania".