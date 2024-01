Tutte le alternative a Samardzic che il Napoli ha sul taccuino

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al calciomercato Napoli:

"Un’alternativa a Samardzic sarebbe il ceco Barak della Fiorentina. Sullo sfondo c’è anche il mediano “ fisico” da aggiungere ad un centrocampo povero di alternative: Anguissa è volato in Coppa d’Africa e l’inserimento di Cajuste stenta a decollare. Il francese Soumaré del Siviglia ( ma di proprietà del Leicester) resta una priorità ma gli andalusi non vorrebbero perderlo e per questo motivo piace pure il 21enne del Gladbach, Kouadio Koné, altro gioiello molto caro. Questa settimana è decisiva".