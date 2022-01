Tuanzebe verso una maglia da titolare? Repubblica: impatto incoraggiante, Spalletti ci sta pensando

Un aperitivo di un quarto d’ora. Axel Tuanzebe ha assaporato contro la Sampdoria l’atmosfera del Maradona che a dire il vero è ultimamente lontana dalla fama di Fuorigrotta. Ne parla Repubblica.

Ultime notizie Napoli

“Tuanzebe ci ha preso gusto e spera di indossare la sua prima maglia da titolare. L’impatto è stato incoraggiante: ha aggiunto fisicità ad un reparto che è tornato il migliore di tutta la serie A.

Vuole inserirsi nell’ingranaggio per dimostrare di meritare la maglia azzurra. Un futuro duraturo in Italia gli piacerebbe, ma bisogna procedere per gradi cominciando ad impressionare contro la Fiorentina. Spalletti ci sta pensando, al posto di Juan Jesus. Fisicamente è a posto e lo ha confermato pure contro la Sampdoria”