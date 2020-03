Tsimikas-Napoli, spuntano anche le referenze di Manolas: Giuntoli accelera i tempi per battere la concorrenza interista

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Tsimikas:

"Hysaj che dopo essere stato titolare nel triennio di Sarri, è scivolato in panchina, una condizione che gli sta parecchio stretta, tant’è che dal suo entourage arriva voce che a fine stagione andrà via. Ecco perché Giuntoli ci proverà col Verona per Davide Faraoni. Un discorso simile verrà fatto per la fascia mancina. Lì, il titolare è Mario Rui, ma Giuntoli vuole a tutti i costi Kostas Tsimikas, l’esterno sinistro dell’Olympiacos. Il greco gli piace e ha avuto anche buone referenze da Manolas: entrambi sono nazionali di Grecia. Tsimikas, comunque, non piace solo al Napoli. C’è anche l’Inter sul giocatore e la concorrenza spingerà il dirigente napoletano a dare un’accelerata alla trattativa. L’offerta è di 15 milioni di euro, la cifra dovrebbe bastare per soddisfare la richiesta dell’Olympiacos".