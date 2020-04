Tsimikas-Napoli, Gazzetta: spunta una clausola da 10 milioni cash, la controproposta di Giuntoli per chiudere subito

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un forte interesse del Napoli per Tsimikas dell'Olympiacos.

Tsimikas-Napoli, le ultime notizie di calciomercato

"Dalla Grecia danno per probabile il suo passaggio al Napoli, in quanto Tsimikas avrebbe sfiorato club e San Paolo già nell’estate scorsa, quando cioè si cercava un sostituto di Ghoulam, poi confermato. La valutazione di Barisic si aggira sugli 8 milioni di euro, per Tsimikas invece De Laurentiis avrebbe offerto 8 milioni più 2 di bonus. L’Olympiakos ne vorrebbe invece 10 subito, a prescindere da bonus e incentivi. Fu quella la clausola che fece arenare l’accordo? A breve si capirà".