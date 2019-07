Incredibile, adesso Zapata vale 70 milioni di euro! L'Atalanta non lo molla e rinnova

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport fa il punto sulla situazione contrattuale di Duvan Zapata, l'ex attaccante del Napoli ceduto all'Atalanta. Una decina di giorni fa sono state messe basi importanti per il prolungamento del contratto di Duvan Zapata, con ritocco verso l'alto di circa 500.000 euro più bonus per un ingaggio da circa due milioni di euro a stagione. Parliamo di un attaccante che ha segnato 28 gol in 48 partite, numeri da capogiro che potrebbero anche solleticare qualche big del calcio europeo alla ricerca di attaccanti. L'Atalanta chiede almeno 60-70 milioni di euro (la spesa sarà complessivamente di 24 milioni), a oggi non c'è nessuna offerta e la sensazione diffusa è che la chiusura del mercato inglese, fissata per giovedì 8 agosto, sia la linea di confine da tenere d'occhio con maggiore attenzione. Tempo fa si era parlato anche di un possibile ritorno di Zapata al Napoli di Ancelotti, alla ricerca di un attaccante, ma la pista sembra completamente sfumata.