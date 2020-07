Troppe gite in barca, Il Mattino: Gattuso preoccupato, richiama l'attenzione dei suoi

Ultime calcio Napoli - Rino Gattuso è stato chiaro: «Non è facile allenare una squadra come la mia in questo momento», ha detto sabato sera dopo il Sassuolo, un messaggio poco in codice e con una destinazione precisa: i suoi calciatori nello spogliatoio. «La città in questomomento non ci aiuta: ci sono belle isole, fa caldo, ci sono tante belle barche ed è complicato» il pensiero del calabrese, che in queste settimane ha visto da lontano gli azzurri impegnati tra giornate in barca, feste al tramonto e serate in compagnia, con il sole e il mare di Napoli a fare da sfondo.

Callejon, Mario Rui, Llorente, Hysaj

Come riporta Il Mattino: