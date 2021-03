"Tranquilli, ce la farete. Siete forti, credeteci", una telefonata di ADL ha caricato la squadra prima del calcio d'inizio: il retroscena

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena legato al presidente Aurelio De Laurentiis che con una telefonata ha caricato la squadra negli spogliatoi di San Siro prima del calcio d'inizio: "Il sospetto che ci fosse ancora un domani è germogliato con il Bologna, in una serata piena di cuore, e che la Champions fosse ancora una destinazione probabile s’è percepito in settimana e anche prima di scendere in campo, quando De Laurentiis è piombato negli spogliatoi con una telefonata, e ha provveduto a spargere serenità: «Tranquilli, ce la farete. Siete forti, credeteci»"