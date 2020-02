Tour de force Napoli, CorSport: "Azzurri impegnati su tre fronti, ultima chance per restare aggrappati all'Europa League"

Notizie calcio Napoli - Nelle prossime tre settimane il Napoli sarà impegnato in campionato, in Coppa Italia ed in Champions League. Gli azzurri saranno chiamati ad un tour de force che potrebbe svoltare decisamente la stagione. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Si parte da San Siro, si finirà il mini-ciclo al San Paolo, serviranno ceri da accendere a se stessi, per avvertire ancora il brivido dell’emozione, per pensare che esista un domani. Il Napoli di Gattuso ha le idee chiare ed è consapevole d’essere padrone del proprio destino: la semifinale d’andata della coppa Italia con l’Inter introduce ai ventidue giorni della verità, in cui sarà ancora possibile togliersi la polvere dalla spalla e uscire dalle macerie. L’Inter e poi, subito, domenica, il Cagliari di Maran: forse è l’ultima (?) possibilità per restare inchiodati all’Europa League, per vederla da vicina, con la consapevolezza che perseverare sarebbe diabolico. E' una rincorsa che con le due vittorie su Juventus e Sampdoria pareva fosse divenuta praticabile mentre adesso resta difficile e comunque non ancora impossibile: il campionato prevede (chiaramente) altri appuntamenti, e dopo cinque giorni, si giocherà di venerdì, la seconda trasferta consecutiva, la terza se ci inserite quella del Meazza, a Brescia, a casa di Balotelli, contro una squadra che deve salvarsi. Fungerà da apripista, quella sfida, alla vera madre di tutte le partite, quella con il Barcellona, in uno stadio, a Fuorigrotta, che annuncia il tutto esaurito. E poi, sempre in casa, ci sarà il Torino, un’altra notturna, e una nuovo match che andrà poi affrontato tuffandosi nel turn-over, Inter, perché quando saranno passati altri cinque giorni con l’Inter si deciderà davvero chi finirà in finale per giocarsi la coppa Italia con la Juve o con il Milan, e per pensare, nel caso vada poi male la rimonta in campionato, di cercare il passaporto da quell’uscita che sembra secondaria e che invece non lo è. Il 2020, nonostante tutto quello che è accaduto, sta entrando proprio adesso nel vivo, viene scandito da una serie di match che diventano persino Eventi: e al Camp Nou, a Barcellona, il 18 marzo, tra poco più di un mese, il Napoli vorrebbe arrivarci in corsa su tre fronti. Per sentirsi sempre vivo. Per non dover fronteggiare lo stato d’animo di chi ha già perduto ogni speranza. A metà marzo non si può già archiviare un anno intero, portandosi poi appresso un disagio collettivo".