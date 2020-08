Tornano i tifosi sugli spalti, Il Mattino: nessun assembramento, ma tanti applausi per Mertens

Ultime calcio Napoli - Torna ad esserci vita sugli spalti. Col Napoli in campo è esplosa la passione, le ovazioni, le urla. Eccolo il calcio coi tifosi.

Tifosi Castel di Sangro

Come riporta Il Mattino:

"Al Patini ce ne sono più o meno 1600, compresi un bel po' di ospiti di Regione, Comune e organizzatori che pure hanno diritto di prendere parte a questa festa di paese. Le scene un po' disordinate del primo giorno sono dimenticate: i tifosi hanno capito che bisogna arrivare in anticipo, mettersi in fila in maniera ordinata e piazzarsi come soldatini sugli spalti. Insomma, si può fare. Nessun assembramento neppure quando arrivano i gol degli azzurri. È una festa, con cori e sorrisi. A distanza di quasi sei mesi da Spezia-Pescara, ultimo match italiano prima della saracinesca calata. Sono tutti qui per il Napoli, che dubbio c'è. Ci fosse stato un applausometro, Dries Mertens detto Ciro l'avrebbe mandato in tilt. Nonostante lo show all'esordio di Osimhen".