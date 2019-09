Torino-Verdi, Gazzetta: il suo arrivo consente a Mazzarri di provare quattro moduli nuovi

Notizie Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta l'importanza di Verdi nel Torino di Mazzarri:

"Per rilanciarsi nella scalata all’Europa, l’arrivo di Verdi moltiplica prima di tutto le soluzioni tattiche: almeno sei moduli utilizzabili, con una ventina di combinazioni potenziali nella scelta degli uomini. Mazzarri ha tutto in termini di qualità e quantità per disegnare un Toro a trazione offensiva: dal doppio centravanti al tridente, dal trequartista più le due punte per finire al tris di trequartisti alle spalle di capitan Belotti. Che abbondanza. Di certo, il punto di partenza è il 3-5-2, che in questa estate ha esaltato il feeling esploso tra Zaza e Belotti. O il 3-5-1-1, piccola variante, con Verdi o Iago più bassi rispetto al capitano. Verdi darà a Mazzarri la chance di passare dalla teoria alla pratica con quel 3-4-3 spesso provato nel ritiro di Bormio: con Iago sulla destra e Verdi dall’altra parte la sperimentazione estiva può diventare lo spartito autunnale. Ma pure il 3-4-1-2 con Verdi più Zaza-Belotti o il 3-4-2-1 con Iago e Verdi da trequartisti puri, offrono varianti di qualità. Ci sarà da divertirsi".