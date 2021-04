Torino, Nicola: "Gattuso? Mi piacerebbe somigliare a Rino perché è un ottimo allenatore"

Ultime calcio - La partita con il Napoli rappresenta anche la sfida fra due tecnici under 50 dalla spiccata personalità, Davide Nicola ne parla in conferenza stampa come riporta La Repubblica di Torino:

«Mi piacerebbe somigliare a Rino perché è un ottimo allenatore e che mi è molto simpatico – commenta Nicola -. Bisognerebbe conoscerci meglio ma credo che la grinta e la voglia di non mollare mai siano caratteristiche che effettivamente ci accomunino» . A proposito di carattere, il Torino ne ha dimostrato parecchio visto che finora, nella gestione-Nicola, è stato capace di rimontare in 7 circostanze (con Benevento, Fiorentina, Atalanta, Sassuolo, Juve, Roma e Bologna) conquistando 11 punti partendo ad handicap in 13 partite complessive. «Sì, i ragazzi hanno dimostrato carattere sapendo reagire alle situazioni avverse. Noi andiamo in campo per giocarcela e il gol non sai mai quando possa arrivare, di qua e di là» .