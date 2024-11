Napoli - Domani sarà un giornata speciale per Urbano Cairo, Presidente del Torino. Ecco cosa si legge su Repubblica:

"Ma al di là della trattativa per la cessione delle quote societarie, adesso incombe il campo: domani pomeriggio, al Grande Torino - proprio nel giorno in cui lo stesso Cairo accosterà il mitico Orfeo Pianelli a livello di longevità societaria, 7030 giorni di presidenza per entrambi - arriva la capolista Napoli e i granata hanno bisogno di punti".