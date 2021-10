Torino, Cairo: "I giocatori che vanno via a scadenza dovrebbero pagare un indennizzo ai club"

Serie A - Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano "La Stampa": "Una società cresce un giovane del proprio vivaio, investe dei soldi e delle risorse, e poi lo vede andare via a zero euro. Non credo sia giusto, il club dovrebbe avere almeno una forma di indennizzo. In un momento in cui le società sono in difficoltà, i giocatori in scadenza vogliono di più e il procuratore arriva portando via il giocatore, invece di permettere alla società di monetizzare. I procuratori hanno tanto potere e i giocatori se ne vanno lasciando il club di appartenenza a bocca asciutta"