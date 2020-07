Torino, aumentano le pretendenti per Belotti: Inter e Manchester United oltre al Napoli

Ultime calcio Napoli - Aumentano le pretendenti per Andrea Belotti. Come riferisce Tuttosport, sono diversi i club sia italiani che esteri che monitorano la situazione del Gallo. Fra questi ci sono il Manchester United e l'Inter: "Il giocatore piace a Conte per il modo in cui interpreta le partite dando tutto di se. Il prototipo di giocatore che il tecnico nerazzurro adora".

Belotti

Il quotidiano torinese sottolinea come Cairo abbia sempre dichiarato incedibile il suo capitano, rifiutando anche 40 milioni a gennaio dalla Fiorentina. Piace sempre anche al Napoli.