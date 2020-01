Tonelli-Samp, Tuttosport: azzurri infastiditi dal mancato riscatto, dettate condizioni precise, balla 1mln

Ultime calcio mercato Napoli – La Sampdoria insiste per Lorenzo Tonelli e l'edizione odierna di Tuttosport rivela nuovi dettagli che frenano la trattativa:

“L'indiziato numero uno è Lorenzo Tonelli ma il braccio di ferro con il Napoli continua. Infastiditi da quanto accaduto la scorsa stagione, quando la Sampdoria diradò le presenze in campo di Tonelli per evitare di raggiungere la quota indicata per la quale sarebbe scattato l'obbligo, 21 partite, i dirigenti partenopei hanno posto delle condizioni precise con un riscatto obbligatorio fissato a tre milioni di euro ma da parte sua la Sampdoria non sembra muoversi da un'offerta che arriverebbe al massimo a due milioni. Distanza colmabile sicuramente ma che al momento esiste e sta condizionando il mercato in entrata”.