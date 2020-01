Ultime calcio mercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere per Matteo Politano e il posto in rosa per il 26enne nato a Roma gli è stato trovato con la cessione di Lorenzo Tonelli.

Tonelli alla Sampdoria è fatta

Come scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, torna alla Sampdoria con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.