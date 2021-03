Tokyo 2021, Olimpiadi senza pubblico per la prima volta nella storia

Ultimissime notizie. Sarà un'Olimpiade senza stranieri, quella di Tokyo (23 luglio–8 agosto). Deserte anche le Paralimpiadi a seguire (24 agosto–5 settembre). Anzi, saranno un controsenso: neanche ad Anversa 1920, in piena influenza spagnola, fu impedito l’ingresso in Belgio dal resto del mondo. Le Olimpiadi 2020-2021 si potranno guardare soltanto in Tv.

Olimpiadi 2020, Tokyo senza pubblico

Lo stop alla presenza del pubblico ai Giochi è stata ufficializzata da Tokyo 2021. Il presidente del Comitato olimpico (Cio), Thomas Bach, ne ha preso atto: «Condividiamo la delusione dei fan di tutto il mondo, delle famiglie e degli amici degli atleti, sappiamo che è un grande sacrificio, ma il primo principio è la sicurezza. Non si è arrivati a questa conclusione con leggerezza. Con le tv faremo di tutto perché tutti possano sperimentare lo spirito olimpico. I Giochi diventeranno la luce alla fine del tunnel e una sicura manifestazione di pace, solidarietà e resilienza dell’umanità nel superare la pandemia». Aperta la questione rimborsi: i biglietti venduti agli stranieri, circa un milione, saranno rimborsati con modalità ancora da definire, ma i voli e gli alberghi chi li risarcirà?