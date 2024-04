TMW - Gasperini prima scelta del Napoli: tutti i dettagli e cosa serve per l'accordo

Napoli - Gian Piero Gasperini - si legge su TMW - è in questo momento la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per il Napoli che verrà. Il presidente del club partenopeo che ha scelto Giovanni Manna come direttore sportivo per le prossime cinque stagioni è convinto che il tecnico di Grugliasco, 66 anni, sia il miglior allenatore possibile per valorizzare calciatori e nuovi acquisti che verranno definiti da chi, in questi anni, ha lavorato soprattutto sui giovani. E anche a Napoli dovrà lavorare per rivoluzionare la rosa abbassando l'età media complessiva della squadra. E' un progetto affascinante, che affascina anche Gasperini. E per questo motivo i primi contatti sono stati positivi. Per l'allenatore dell'Atalanta vorrebbe dire riproporre alle falde del Vesuvio ciò che da anni fa a Bergamo, ma con una rosa più forte e profonda. E quindi ambire anche alla lotta Scudetto dopo che per anni ha spinto i nerazzurri al massimo delle loro possibilità, cioè in lotta per le zone europee della classifica.

Gasperini nuovo allenatore del Napoli?

Gasperini in termini economici non è evidentemente Antonio Conte, ma è comunque oggi uno degli allenatori più pagati della Serie A. E' legato all'Atalanta - sottolinea TMW - da un altro anno di contratto da circa quattro milioni di euro netti: partendo da quella cifra, partirà la discussione su un eventuale accordo di 2-3 anni. Ci sarebbe poi da convincere la famiglia Percassi a liberare Gasperini: non è scontato. Tutt'altro. E non è un ragionamento che può esser fatto adesso con la Dea in piena corsa su tre fronti. Tra una decina di giorni il quadro sarà più chiaro e solo a quel punto potranno essere definiti nuovi passi in avanti. E' poi necessario che, al netto dell'aspetto economico, scatti la scintilla anche tra De Laurentiis e Gasperini. Perché se da un lato la società chiederà piena autonomia sui nomi su cui puntare sul mercato al netto delle indicazioni sui ruoli, dall'altro l'allenatore esigerà piena autonomia sulle scelte e sulla gestione durante la stagione. Senza interferenze.