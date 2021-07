TIM, l'ad Gubitosi: "Ecco cosa serve per vedere il calcio su TIM, lo streaming apre a nuove soluzioni. Maradona mi ha fatto innamorare del calcio"

Napoli - Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Dazn si è assicurata i diritti del calcio di Serie A per le prossime tre stagioni. Che impatto ci sarà dopo circa 20 anni di gestione di Sky? La partnership siglata da Tim e Dazn è stata definita una “killer application”, cioè un’applicazione decisiva e vincente. Le piace come definizione?

«La trovo corretta. La diffusione dei contenuti di intrattenimento in streaming ha avuto una grande accelerazione negli ultimi anni e in particolare durante la pandemia: basti pensare a Netflix, Prime Video di Amazon e Disney+. Il calcio è uno dei più importanti motivi di aggregazione, interesse e generatore di passione a cui gli italiani non rinunciano. Spostandosi dal satellite allo streaming, la diretta delle partite porterà con sé tifosi e spettatori. Questo, lo ribadisco, darà un contributo importante alla digitalizzazione del Paese»

Cosa serve per vedere il calcio su Tim?

«Una buona connessione. Già l’Adsl superiore ai 7 mega può essere sufficiente. Ai clienti però consigliamo la banda ultralarga. La fibra di Tim copre oltre il 92 per cento delle famiglie che utilizzano la rete fissa, a cui si aggiunge la copertura con altre soluzioni come il 4G, il 5G o il FWA. Il decoder TimVision box offre l’accesso a tutte le app, tra cui quella di Dazn, per vedere i contenuti offerti dalla nostra piattaforma. Lo streaming apre a nuove soluzioni, tra cui anche la realtà virtuale. Inoltre, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo trasmesse da Eurosport, sperimenteremo anche il Multicast 4k che garantirà una nitidezza unica delle immagini»