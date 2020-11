"Tiene accesa la fiammella della speranza! Non sembra brillante, ma timbra il cartellino". Mertens salvato da quasi tutti i quotidiani, i voti

Notizie Calcio Napoli - L’attaccante del Napoli Dries Mertens è stato tra i migliori in campo di Napoli-Milan 1-3, di seguito le sue pagelle.

Gazzetta dello Sport 6,5

“La sua conclusione migliore esalta classe e riflessi di Donnarumma. Poi nella ripresa trova il gol e serve anche un buon assist a Petagna. Dries resta un punto di riferimento importante per gli azzurri”

Tuttosport 6

“Rieccolo centravanti a causa dell’assenza di Osimhen, ma il più delle volte è costretto a svariare per trovare qualche pallone giocabile. Ha il merito di tenere accesa la fiammella della speranza azzurra”

Corriere dello Sport 6,5

“Ha fame di gol e al 27’ cerca il colpo da biliardo in area, ma Gigio gli prolunga la dieta. Che però interrompe nella ripresa, dopo 7 giornate”

Repubblica 6

“Sfiora un gol e poi fa centro, ma dà profondità”

Corriere della Sera 5,5

“A lui basta una sola occasione per timbrare il cartellino. Fa solo quello”

Il Mattino 6

“Si accende al 26’, con il primo guizzo della sua partita, quando riesce a smontare dalla guardia che Kjaer ha montato su di lui. Qualche impaccio tecnico non da lui, la sensazione in certi momenti è che non sia in condizioni brillanti. Poi trova il lampo di punta vera. Perché combatte, è tenace. Segna e dà la scossa. Ma non serve”