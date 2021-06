Napoli Calcio - E' vero che il Napoli cerca un esterno a sinistra, ma prima uno tra Mario Rui e Ghoulam deve andar via. Perché il portoghese ha un ingaggio da 5 milioni lordi, l'algerino più o meno viaggia sui 7 milioni all'anno. Insomma, impensabile poter agire in entrate in difesa senza una partenza, come riporta Il Mattino.