Il Mattino - Niente terzino sinistro, ecco quando il Napoli ha intenzione di comprarlo

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alla sessione di mercato appena conclusasi per il Napoli:

"A trovare l’aspetto negativo il buco sulla fascia sinistra, che in due sessioni di mercato non è stato colmato: a meno che Ghoulam, nel giro di pochi giorni, non torni in condizioni accettabili. Di certo, l’inseguimento a Rodriguez e così via, spinge Gattuso a puntare tutto su Mario Rui, alternando in caso di necessità uno tra Hysaj e Maksimovic. D’altronde, prendere tanto per prendere non è mai stato nel dna del Napoli. Per il terzino sinistro se ne parla a giugno. La cessione di Tonelli per 2,5 milioni di euro è un’altra medaglia sul petto, considerando che era praticamente ai margini del progetto tecnico, nonostante abbia avuto sempre comportamenti da leader".