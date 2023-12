Terzino sinistro Napoli, Gazzetta: si valutano tre nomi dalla Liga

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe valutando l'acquisto di un terzino sinistro nella prossima sessione di mercato invernale. Sarebbero tre i profili che lo scouting azzurro starebbe seguendo con molta attenzione. I calciatori valutati giocano tutti in Spagna.

Ecco cosa si legge sul terzino sinistro Napoli sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Al momento si guarda con attenzione alla Liga. Qui si rischia di entrare in concorrenza col Milan, che segue da tempo Juan Miranda, classe 2000, cresciuto nella cantera del Barcellona e dopo essere passato dalla Germania è tornato nella sua Andalusia, dove è nato, per giocare nel Betis Siviglia. Insomma un giocatore che potrebbe esplodere e che ha il contratto in scadenza, dunque può essere un buon affare.

All’Alaves invece si sta mettendo in mostra il classe 2002 Javi Lopez. Grintoso in marcatura, va ancora affinato nell’irruenza agonistica. Ha tecnica, velocità, cross, e anche un buon tiro. Si tratterebbe di un investimento, di pochi milioni. Un altro consiglio è arrivato per il profilo di Manu Sanchez, classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, attualmente al Celta Vigo allenato da Rafa Benitez".