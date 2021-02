Tensione Serie A, in bilico il voto sui fondi: la Superlega fa paura

Ultime Calcio - Il giorno dei Fondi rischia di trasformarsi in un’impasse. Oggi i 20 club di Serie A dovrebbero votare il "sì" definitivo alla creazione di una media company cedendone il 10% a Cvc, Advent e Fsi. Una partita da 1,7 miliardi di euro, come da contratto, scritto ma non ancora chiuso.

Tv

Come riporta La Repubblica:

"La questione intreccia due partite: quella dei diritti tv e lo spettro della Superlega. I Fondi d’investimento infatti vogliono partecipare al processo per l’assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/24 e vogliono sigillare il legame oggi, visto che da domani partiranno le trattative individuali con i broadcaster. Ma nella Lega si è allargato il fronte di chi spinge per il rinvio del voto almeno a lunedì, quando è in programma un’assemblea per discutere delle offerte delle tv. Ma c’è un’altra questione aperta: la Juve pone dubbi proprio sul contratto che dovrebbe legare la Serie A ai fondi di investimento. La posizione su cui non cede è un dettaglio sulla carta soltanto teorico: la cosiddetta responsabilità. I fondi d’investimento vogliono fra l’altro la garanzia che non ci siano fuoriuscite dalla Serie A, ossia che società non lascino per andare a giocare una specie di Nba europea e hanno posto una "clausola Superlega"".