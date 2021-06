"Ciao, come stai? In bocca al lupo per l'Europeo, ci vediamo presto". Telefonata Spalletti-Insigne, i dettagli

Ultimissime calciomercato Napoli - Telefonata Spalletti Insigne! L'obiettivo del Napoli è rinnovare il contratto di Lorenzo Insigne. Non resta che attendere; anche il primo incontro con Spalletti, ovviamente destinato ad avere un certo peso secondo il Corriere dello Sport.

"A proposito: il signor Luciano e il capitano hanno parlato al telefono. Un approccio. Un saluto. Se di amore vero si tratta, il club e Insigne dovranno provare a trovare un accordo che faccia felici tutti. A cominciare dal popolo azzurro e fino ad arrivare a Spalletti, protagonista di recente di una telefonata con Lorenzo: ciao, come stai?; in bocca al lupo per l'Europeo; ci vediamo presto".