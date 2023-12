"Te voglio bene assaje", la reazione di Di Lorenzo alle parole di Spalletti

Ultime notizie Napoli - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo era in prima fila, accanto ad Aurelio De Laurentiis, ai premi della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Spalletti hanno fatto sorridere Di Lorenzo, o più probabilmente emozionare come scrive il quotidiano:

"Il capitano è salito sul palco assieme al presidente per ritirare il premio per la miglior squadra: il c.t. era ancora seduto in platea, pronto ad applaudire con sincero entusiasmo. «Ma vorrei sul palco Spalletti, il merito è anche suo», ha aggiunto all’improvviso il capitano. E così ecco il tecnico di Certaldo ritrovarsi di nuovo tra i premiati: «Te voglio bene assaje», ha detto a Di Lorenzo"