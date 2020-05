Tamponi alla SSC Napoli, oggi verrà comunicato l'esito del secondo. Gazzetta: negativo per giocatori, staff e alcuni dirigenti

Nella giornata di oggi verrà comunicato l’esito dei tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori del Napoli ieri mattina. Come racconta la Gazzetta dello Sport, si tratta del secondo test dopo quello effettuato martedì e che ha dato esito negativo per tutti i calciatori, lo staff tecnico e alcuni dirigenti. Manca soltanto l’esito di Karnezis, in ritardo per questione tecniche, ha comunicato il club. Il prelievo è stato domiciliare, i giocatori sono stati divisi in tre gruppi.

Tamponi SSC Napoli, le parole del responsabile

Notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia dell'Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica SSCNapoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSCNapoli:

Coronavirus Napoli, tamponi effettuati e allenamenti in ripresa