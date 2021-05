Taglio stipendi Inter, CorSport rivela: indiscrezione accolta con umore nerissimo nello spogliatoio

SERIE A - La prossima settimana l'Inter avvierà i colloqui per i tagli agli stipendi dei calciatori nerazzurri. A comunicare domani alla squadra la nuova politica sarà il presidente Zhang, che a detta del Corriere dello Sport non troverà un bel clima, perché venerdì lo spogliatoio ha accolto l'indiscrezione con "umore nerissimo". La sensazione - prosegue il quotidiano - è che i giocatori rispondano con un secco no alla proposta di decurtazione di una mensilità, ma potrebbe anche esserci una trattativa per spostare il pagamento di uno o due stipendi alla prossima stagione o a quella successiva.