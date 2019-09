Taglialatela è fiducioso: "La reazione dopo il 3-0 della Juve lascia ben sperare, ma dopo la sosta niente più errori difensivi"

Notizie Calcio Napoli -Pino Taglialatela ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna de "Il Mattino": "La ripresa del campionato coincide con il debutto in Champions e non dimentichiamoci che la prima sfida sarà contro i campioni d’Europa del Liverpool e bisogna farsi trovare pronti. La reazione avuta sullo 0-3 lascia ben sperare e dimostra che le potenzialità per tenere testa alla corazzata bianconera ci sono tutte, gli errori sono dei singoli e non di reparto. Appena Koulibaly si sarà ripreso, il rendimento migliorerà. Meglio che certe negligenze siano venute fuori alla seconda giornata, il tempo per porre rimedio non manca"