Tagli agli stipendi, Repubblica: De Laurentiis e Insigne devono accodarsi tra loro senza tensioni

Notizie calcio Napoli - Il Coronavirus ha colpito il mondo del calcio facendo sospendere già da tempo tutte le competizioni e anche gli allenamenti. La UEFA ha deciso che le coppe europee devono concludersi anche nel mese di luglio e agosto. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

In una situazione così drammatica e confusa, però, il primo obiettivo deve essere per forza limitare i danni. Saranno costretti a prenderne atto pure Insigne e gli altri azzurri, con la sospensione in arrivo dell’ultimo stipendio. L’Associazione italiana calciatori si è fatta da parte e il presidente e il capitano devono ora accordarsi direttamente tra loro. Si spera senza tensioni.