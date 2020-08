Svolta nel mondo arbitrale: pronta la riunificazione di CAN A e B in un unico organo tecnico

Notizie Serie A. Il mondo degli arbitri è pronto a tornare al passato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Comitato Nazionale in composizione allargata ai Rappresentanti degli ufficiali di gara ed a quelli delle Sezioni, si è riunito oggi in videoconferenza per discutere e deliberare la proposta di riunificazione delle CAN di A e B in un unico organo tecnico. L’importante riforma regolamentare - resasi necessaria per favorire anzitutto l’uniformità tecnica e di giudizio, anche in funzione dell’uso della tecnologia in campo con il VAR, favorirà la crescita dei giovani grazie a una sana competizione interna - è stata approvata all’unanimità dei partecipanti.