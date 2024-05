Svolta epocale, ADL pronto a cambiare tutto e annunciare il matrimonio con Conte

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto ad annunciare Antonio Conte come nuovo allenatore e De Laurentiis va deciso per una svolta epocale che può aiutarlo a cambiare tutto rispetto quanto fatto fino ad oggi.

Conte-Napoli: ADL cambia tutto

Come svela Il Mattino il Napoli è alla vigilia di una svolta epocale, simile all'approdo di Carletto Ancelotti: questo matrimonio si può fare, anzi è un passo dal celebrarsi. Tant'è che anche una bozza di contratto, la prima, molto dettagliata, è stata spedita ai legali di Conte dagli uffici della sede del club azzurro ieri pomeriggio. Insomma, il dado è tratto: il patron pare sia davvero pronto a dire addio alle sue irruzioni negli spogliatoi, a rinunciare ai suoi consigli (poco graditi da tutti) su chi mettere in campo e chi no. Perché con Conte cambia tutto. Perché queste sono le ore della riflessione, profonda. Ma non sarà una trattativa ad oltranza. La depressione e contestazione dell'ambiente (anche ieri, durissima) lo spingono a vele spiegate verso Conte.