Svizzera-Italia 0-0, le pagelle dei quotidiani su Di Lorenzo: la solidità non si discute ma soffre più del solito

Napoli Calcio - Pareggio amaro della nazionale italiana contro la Svizzera. Finisce 0-0 e arriva, così un secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Bulgaria. Questi i voti dei quotidiani per Giovanni Di Lorenzo:

Corriere dello Sport - Di Lorenzo 5,5 La solidità del difensore del Napoli non si discute. Questa volta soffre più del solito, commette una leggerezza regalando un pallone in uscita a Steffen.

Tuttosport - Di Lorenzo 5,5 Le sovrapposizioni Sow-Zuber gli creano qualche affanno sui cross. Non è preciso.

Gazzetta dello Sport - Di Lorenzo 6 Un errore, un passaggio orizzontale che per poco combina il patatrac, ma tanta attenzione. Tutto in difesa, zero incursioni. Solo Vargas lo fa soffrire un po’.

Il Mattino - Di Lorenzo 6 Poche occasioni per alzare la testa nei primi minuti, cresce col passare del tempo, acquisendo più sicurezza. Soprattutto in fase difensiva.

La Repubblica - Di Lorenzo 6 Autoscontro con Zuber, corsa sprint con Vargas.

Corriere della Sera - Di Lorenzo 6 Un appoggio per vie centrali è da brividi. Si riassesta.