Svelata la telefonata decisiva di Conte a McTominay

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica dedica un lungo approfondimento a Scott McTominay e a come lo scozzese si sia inserito alla perfezione nella rosa del Napoli:

"Il Napoli aveva capito di poter davvero prendere McTominay e da Conte arrivò immediatamente il gioioso via libera per concludere la trattativa con il Manchester United. Il giocatore scozzese era invece già certo della sua scelta e non vedeva l’ora di indossare la maglia azzurra, su cui aveva chiesto referenze al telefono proprio al suo nuovo allenatore. Scott ha compreso infatti che sarebbe stato al centro del progetto e per questo non ha esitato a dire addio ai Red Devils, la squadra in cui era approdato attraverso la trafila del settore giovanile alla gloria del professionismo, con l’investitura di un big della panchina come Mourinho. «Può fare tutti i ruoli del centrocampo»".