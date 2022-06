Svanberg-Napoli, CorSport: il Bologna pronto a cederlo a prezzo di saldo

Calciomercato Napoli - Svanberg lascerà il Bologna. Il centrocampista, che piace molto anche al Napoli, ha deciso di non rinnovare contratto fino al 2023 come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Mattias Svanberg non resterà a Bologna e tutti gli sforzi che la società aveva fatto per rinnovargli il contratto sono definitivamente evaporati al sole. Alcuni, piccoli spiragli si erano visti nelle ultime settimane, il ragazzo sembrava poter rinnovare il contratto, per lui era stato pensato un biennale, ma il suo procuratore ha messo la parola fine alla trattativa. Svanberg vuole un’altra squadra, magari una big. E' stato il suo entourage a comunicare ai dirigenti rossoblù che Mattias ha deciso: andrà via. Ora è una questione di tempo. Il Bologna vorrebbe almeno 7 milioni di euro per la cessione di Svanberg".