Super Spalletti, l'elogio CorSport: ha inventato ruoli e giocatori, unito la città e cancellato il vittimismo

Notizie calcio Napoli - "Ha spazzato via le malsane abitudini del vittimismo di maniera, sopraffatto dalla propria autorevolezza". L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia il lavoro svolto da Luciano Spalletti sul rettangolo verde, ma anche nel rapporto con l'intero ambiente napoletano. L'allenatore ha praticamente cancellato alibi e quanto altro che erano una abitudine di questa città nel calcio. Spalletti non si è mai aggrappato alle scuse nemmeno quando ha avuto un organico praticamente ridotto al minimo per assenze varie.

Spalletti cancella vittimismo Napoli