"Il Napoli ha offerto 40 milioni per me". Sudakov esce allo scoperto: duello azzurri e Juve per il gioiello dello Shakhtar

Georgiy Sudakov conteso da Napoli e Juventus si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta di un tentativo degli azzurri per soffiare il talento dello Shakhtar Donetsk a Giuntoli il quale, aveva iniziato a seguire il 21enne ucraino proprio quando era ancora alle dipendenze di Aurelio De Laurentiis. La sfida è ufficialmente aperta con lo Shakhtar che valuta Sudakov più di 50 milioni di euro. Una cifra importante per i due club italiani.

Sudakove: "Il Napoli ha offerto 40 milioni per me"

Offerta del Napoli per Sudakov

Calciomercato Napoli - Ad ammettere l'offerta del Napoli è lo stesso calciatore Georgiy Sudakov ad alcuni media che stanno seguendo la nazionale dell'Ucraina:

"Il Napoli ha offerto 40 milioni per me. E anche la Juve ha fatto una proposta ufficiale. Galatasaray, Manchester City e Barcellona? Non so di trattative con loro. So però che ci sono state le proposte ufficiali di Juventus e Napoli: lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni dal Napoli, lo ha detto Sergei Anatolyevich Palkin. Certo, all’inizio ero un po’ turbato, ma poi ho compreso le ragioni del club: non ho ancora dato tutto e vuole ovviamente ricavare di più dalla mia cessione.

E così ho accettato di rinnovare fino all’inverno 2028 prolungando di altri 6 mesi, perché il mio contratto era fino all’estate, con un ingaggio superiore e condizioni molto convenienti: alcuni hanno detto che lo Shakhtar mi ha lanciato un osso, ma non è così. Parlano in maniera inappropriata. Comunque, Palkin ha detto che magari tra 6 mesi o un anno andrò in Europa: io mi fido di lui e del presidente".

Agente di Sudakov intervistato a CalcioNapoli24

Non più tardi di una settimana fa, l'agente di Sudakov ha rilasciato una intervista esclusiva ai nostri microfoni dichiarando sul futuro del proprio assistito:

"Sudakov piace al Napoli? Georgiy è uno dei giocatori più interessanti che al momento giocano in Ucraina, ha fatto enormi progressi e ha tanto potenziale ancora da esplorare in un campionato diverso: è normale che ci siano club interessati in Italia, Inghilterra e Germania, e che ci siano contatti con tante società. Ma lo Shakhtar è quello che deciderà quando Sudakov andrà via, per il momento è difficile che accetti di farlo partire.

Napoli? Non l’ho sentito direttamente io, posso dire che ci sono interessamenti da tante squadre. Per come la vedo io, il Napoli è un club di alto livello: sarebbe un grande passo per Georgiy, perché lo vedo adatto allo stile di gioco del campionato di Serie A. Sarebbe tra le migliori soluzioni per uno come Sudakov".