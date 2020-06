"Su col morale e diamo seguito a questo ottimo, secondo inizio di stagione". Gattuso ha strigliato la squadra nella rifinitura di ieri: il retroscena

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma nell'edizione odierna di Tuttosport racconta di un Rino Gattuso che non vuole cali di concentrazione: "Su col morale e diamo seguito a questo ottimo, secondo inizio di stagione": la strigliata del coach partenopeo è arrivata al termine della rifinitura di ieri, prima che il gruppo si infilasse sul charter che l’ha portato ieri pomeriggio a Verona e che stasera, subito dopo il match, lo riporterà a Napoli. Non sarà una trasferta facile per gli azzurri che tornano a giocare una partita di campionato a distanza di 115 giorni da quel Napoli-Torino (2-1) che chiuse i battenti del campionato causa Covid-19. Non sarà facile perché gli scaligeri annusano l’aria dell’Europa League e sperano che gli avversari possano sentirsi appagati dal trionfo in Coppa Italia e per la conseguente certezza di partecipare ai gironi della prossima Europa League".