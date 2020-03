Strasburgo, la Corte boccia le tesi di Platini, CorrSera: dovrà ridare alla Fifa 2 milioni di franchi

Ultime calcio - Era sicuro di vincere, invece adesso rischia di dover restituire due milioni di franchi svizzeri (circa un milione e 870mila euro). Dalla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo arriva una brutta notizia per Michel Platini: i giudici hanno stabilito che «vista la gravità dei fatti contestatigli, la posizione di responsabilità che ricopriva negli organismi sportivi e la necessità di restaurare la reputazione del calcio e della Fifa, la sanzione impostagli dalla commissione Etica non appare essere stata eccessiva o arbitraria» ed è dunque «giustificata». Nel ricorso Platini affermava che i procedimenti non erano stati equi, che per sanzionarlo erano state usate regole adottate dopo i fatti imputatigli, che la sospensione per 4 anni da ogni attività calcistica professionale è una violazione del diritto al rispetto della vita privata. Tesi respinta: l’ex n.1 dell’Uefa dovrà restituire alla Fifa la somma che Blatter gli versò nel 2011. Lo riporta Il Corriere della Sera.