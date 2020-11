Stipendi Napoli, c'è la schiarita: fissate due date per i pagamenti, ADL sfrutta la norma FIGC

Il caso stipendi in casa Ssc Napoli, venuto alla ribalta in maniera dirompente nella giornata di ieri sembra quasi sul punto di rientrare. L'anticipazione è dell'edizione odierna de Il Mattino secondo cui vista la fase difficile dal punto di vista economico per le società di calcio legata all’emergenza Covid nel Consiglio Figc di inizio novembre il termine ultimo per i pagamenti degli stipendi arretrati è stato spostato per i club dal 16 novembre al primo dicembre per il pagamento degli stipendi arretrati. Gli azzurri non hanno ancora percepito stipendi da quando è iniziato il nuovo campionato, una situazione simile a tante altre squadre di serie A non esattamente tra le più piacevoli per i calciatori.

Piano pagamenti stipendi Napoli