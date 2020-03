"Stiamo a casa più che possiamo, veniamo qui per allenamento e basta". Il Mattino svela i messaggi tra Gattuso ed i calciatori del Napoli

L'edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alle precauzioni prese dai calciatori del Napoli per l'emergenza Coronavirus. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Ieri, per la prima volta, il mondo Napoli è apparso realmente preoccupato, con i calciatori che si scambiavano articoli dei giornali e soprattutto video. E tra di loro è partito l'invito autentico, ad evitare ristoranti, locali, amici: «Stiamo a casa, ragazzi, non usciamo». Lo hanno scritto nella chat di gruppo e anche Gattuso lo ha ribadito, raccontando la vita dei suoi familiari a Gallarate, nella zona rossa. «State a casa, stiamo a casa più che possiamo, veniamo qui per allenamento e basta»"