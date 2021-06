Stangata UEFA alla Juve e ripescaggio Napoli in Champions? Il Mattino: ecco cosa si aspetta ADL

Ultimissime notizie calcio Napoli - Nelle ultime ore con una certa insistenza si ritiene che Juve, Real e Barcellona possano essere pesantemente sanzionate dall'UEFA, addirittura con l'esclusione dalla prossima Champions League. Eventualmente, con un ripescaggio del Napoli in Champions.

Napoli in Champions con ripescaggio? Ecco la posizione di De Laurentiis

Ma non è della stessa convinzione Aurelio De Laurentiis, l'edizione odierna de Il Mattino riporta la posizione della SSC Napoli in merito a questa vicenda e ad un ipotesi di ripescaggio del Napoli in Champions:

"Decisione dell’Uefa su Juventus, Real Madrid e Barcellona. Ecco De Laurentiis non crede che alla fine si arrivi veramente all’esclusione dalla Champions dei tre storici club. Teme che il lungo contenzioso possa paralizzare ogni cosa. Ma sa che il Napoli potrebbe trarre beneficio, perché in serie A verrebbe ripescato al posto della Juventus. Ecco, la vera attesa in queste ore del club azzurro riguarda il ripescaggio in Champions".