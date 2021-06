Staff Spalletti al Napoli, CorSport: quattro nomi già sicuri contattato anche Calzona

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sullo staff di Spalletti: "Per quel che riguarda lo staff tecnico di Spalletti, in attesa delle comunicazioni ufficiali i primi uomini certi dovrebbero essere Domenichini (vice), Baldini (collaboratore tecnico), Sinatti (preparatore) e Cacciapuoti (preparatore), uomo del club azzurro; ancora in dubbio l'arrivo di Pane. E ancora: contatti in corso con Calzona, ex vice di Sarri proprio a Napoli che dopo Cagliari potrebbe non seguire Di Francesco a Verona; e Andorlini, preparatore già al suo fianco ai tempi dell'Inter. Per quel che riguarda i portieri, il preparatore potrebbe essere lo spagnolo ex Fiorentina, Rosalen Lopez".