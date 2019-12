Staff Gattuso al Napoli, il Mattino svela i nomi: ci sono i fedelissimi del Milan, Nista affiancato da due nuovi preparatori

Ultimissime notizie Napoli - Tutto pronto per l'inizio dell'avventura a Napoli. Rino Gattuso ed il suo staff hanno già preparato le valiegie. Quella che sarà con certezza il nuovo allenatore della SSC Napoli, sarà già oggi in città per firmare un accordo fino al 30 giugno del 2021 sulla base di 2.6 milioni di euro, più un maxi bonus in caso di qualificazione tra le prime quattro in classifica. L'edizione odierna de Il Mattino racconta nei dettagli la vicenda. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Nelle prossime ore verrà definito anche lo staff perché l’unico che dovrebbe restare è Nista, il preparatore dei portieri. Per Rino gli uomini dello staff sono speciali e sono quelli che il tecnico ha tutelato quando andò via dal Milan nel maggio scorso. Perché Gattuso ha rinunciato a 5 milioni lordi per consentire al suo staff di esser pagato fino al 2021. Un gesto che non hanno dimenticato coloro i quali lo seguiranno nell’avventura azzurra: non si può che partire dal campano, anzi dal napoletano di nascita Luigi Riccio. Poi ci sono Mario Innaurato, Bruno Giovanni Dominici e Dino Tenderini sono i tre uomini che lo hanno accompagnato al Milan. Il supporto tecnico è affidato a Massimo Innocenti e Francesco Sarlo, mentre il match analist è Marco Sangermani, considerato un mago di big data e nell’analisi delle performance. Il compito di allenatori dei portieri dovrebbe esser delegato a Alfredo Magni e Giorgio Bianchi.Ma c’è anche Nista".