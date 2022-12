Stadio Maradona, stanziati 2 milioni per i lavori: si inizia a gennaio, ecco dove si interverrà

Notizie Napoli calcio. Proseguono i lavori per rendere lo stadio Maradona sempre più funzionale e moderno. Nel 2023 l'impianto di Fuorigrotta subirà alcune migliorie dopo l'approvazione della Giunta Comunale.

L'edizione odierna di Repubblica ha spiegato tempistiche e dettagli degli interventi in programma al Maradona:

Un nuovo maquillage per rendere ancora più funzionale lo stadio Maradona. Come annunciato dal sindaco Manfredi, la Giunta comunale ha approvato ieri, con fondi ordinari del Comune, una cifra di 374mila euro per i lavori ai bagni destinati ai disabili. I lavori cominceranno subito: l’obiettivo è terminarli entro la fine di gennaio. Questa somma si aggiunge ai 2 milioni di euro stanziati dalla Città Metropolitana, deliberati al fine di realizzare la manutenzione straordinaria per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, di efficientamento energetico e di accessibilità. È stato approvato ieri anche il relativo progetto tecnico in modo da effettuare gli interventi al più presto. Lo stadio Maradona, dunque, si presenterà con ulteriori novità (la Regione ha stanziato 500mila euro) in vista della sfida tra Italia e Inghilterra del 23 marzo.