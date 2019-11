CdM - Rinasce lo stadio Collana di Napoli: a metà dicembre l'inaugurazione

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, procedono spediti i lavori allo stadio Collana, che riaprirà al pubblico con un’inaugurazione a metà dicembre e dopo le festività natalizie inizierà l’attività sportiva. La Giano, legittima affidataria della struttura vomerese per 15 anni, ha già installato dei pannelli a via Ribera, che poi sarà l’entrata con l’infopoint per chi vorrà iscriversi e praticare sport. Spicca anche una gigantografia con la struttura ripresa dall’alto nel cuore del Vomero. «Il nuovo stadio dello sport», cosi si legge sui pannelli informativi, ospiterà al momento l’atletica e la ginnastica, grazie alle due associazioni Cam e il Garofano.

Stadio Collana di Napoli.

Inoltre sarà possibile praticare pilates, babygym (3-4 anni) e anche corsi per anziani di ginnastica. In seguito potrebbe trovare di nuovo casa anche il Napoli femminile, che al momento gioca vicino Nola e si allena in una struttura di Pianura, e tante altre realtà e associazioni del territorio. Insomma, questa volta, il nuovo Collana sembra finalmente essere pronto per la rinascita.