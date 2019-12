Repubblica - Ancelotti sarà esonerato senza vittorie convincenti contro Udinese e Genk, Gattuso resta in pole position

Ultimissime notizie Napoli - Carlo Ancelotti rischia grosso. Il tecnico della SSC Napoli, domani sera, è chiamato a mostrare i muscoli dopo le ultime non proprio esaltanti. Per l'allenatore azzurro è giunto il momento di invertire davvero la rotta e dare una svolta alla stagione. Queste le ultime riportate dall'edizione odierna de la Repubblica ed evidenziate dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L’allenatore del Napoli dovrà dimostrare di essere riuscito a ricomporre i cocci domani sera al Friuli, crocevia fondamentale della sua esperienza sulla panchina azzurra. La considerazione di De Laurentiis non è in discussione, ma il presidente deve prendere atto della crisi e senza l’inversione di tendenza sarà costretto a decisioni drastiche. L’esonero non è più una chimera, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi se le prossime due partite dovessero andar male. Udinese e Genk rappresentano l’ultima spiaggia per Carlo Ancelotti. Il club vuole un segnale chiaro che dovrà coincidere con due vittorie. La qualificazione agli ottavi di Champions non salverà Carletto qualora dovesse arrivare con un pareggio striminzito contro la squadra belga. La serie negativa andrà interrotta e l’appuntamento con l’Udinese è decisivo per valutare lo stato di salute dello spogliatoio. Ancelotti ha provato a correre ai ripari con il confronto di lunedì. L’ipotesi Gattuso è sempre in pole position come possibile sostituto, ma novità in tal senso ci saranno soltanto la prossima settimana. Udinese e Genk, Carlo Ancelotti si gioca il suo futuro in 180 minuti".